Der Mercurius © Preis

Als die Grazer Zeitung unter der Ägide des Druckers Andreas Leykam 1785 zum ersten Mal erscheint, erfährt sie sofort reißenden Absatz. Dabei waren die Grazer bereits seit einigen Jahrhunderten mit Druckwerken vertraut. Schon 1494 sind Buchhändler („Buchführer“) in Graz nachweisbar, die „Newe Zeytung“ aus Innsbruck ist 1549 in Graz erhältlich – eine der ersten Zeitungen Österreichs. Sie wird ab 1592 auch in Graz gedruckt.