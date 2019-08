Natur, Bewegung an der frischen Luft und tierische Gesellschaft: All das vereinen die Eselwanderungen im südsteirischen Grenzgebiet.

Eselwandern im südsteirischen Grenzland ist ein entspannendes Freizeitvergnügen mit hohem Erholungsfaktor © Maria Fürhapter

Wenn Flo hungrig ist, dann geht gar nichts mehr. Da bleibt sie stehen und rührt sich nicht vom Fleck, die Beine werden in den Boden gestemmt, sie will fressen. Ja, es stimmt, Esel sind stur. Aber genau das macht das Wandern mit ihnen zu so einem einzigartigen Erlebnis. Wer immer eintönig im gleichen Tempo gehen will, ist hier falsch: Beim Eselwandern entlang des südsteirischen Grenzpanoramawegs gibt der Vierbeiner das Tempo vor, und zwar meist ein gemütliches, was eine willkommene Abwechslung zum Hochgeschwindigkeitsalltag ist.

Stress oder Nervosität ist den bezaubernden Langohren fremd, sie sind durch nichts aus der Ruhe zu bringen.