Um angeblicher Verwandten zu helfen"Neffentrick": Frau übergab Unbekanntem Schmuck und Bargeld

Im Grazer Bezirk Geidorf wurde Mittwochnachmittag eine 76-Jährige Opfer so genannter „Neffentrickbetrüger“. Die unbekannten Täter erbeuteten Münzen, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Betrüger wenden sich besonders oft an ältere Menschen © Symbolbild/Sommer

Am Mittwoch gegen 14 Uhr läutete das Telefon bei einer 76-jährigen Grazerin. Am anderen Ende der Leitung war eine unbekannte Person, die ihr erzählte, dass eine nahe Verwandte in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Die Versicherung sei abgelaufen - und deshalb eine Übergabe von Bargeld erforderlich.