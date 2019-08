Facebook

Andreas Gabalier mit "De Zwa" © WSF

Am Mittwochabend gastierte die Band "About Kings" auf den Grazer Kasematten. Startätowierer Mario Barth und sein Kollege Gernot Pachernigg freuten sich über ein volles Haus und einen ganz speziellen Stargast: Volks-Rock'n-Roller Andreas Gabalier kam vor Beginn der eigentlichen Show auf die Bühne. Obwohl er längst selbst die Stadien füllt, schlüfte er diesmal in die Rolle der Vorband. Eine Ausnahme zugunsten der Women's Security Foundation, die sich gegen Gewalt an Frauen stark macht.