Millionenpleite Grazer Innenstadt-Geschäft ist insolvent

In die Insolvenz geschlittert: Die Grazer Boutique "Vogue" in der Stempfergasse ist insolvent. Von Unternehmerseite werden unter anderem die "regen Bautätigkeiten in der Innenstadt" als Grund für den Umsatzrückgang genannt.