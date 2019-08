Facebook

Die Mur als Veranstaltungs-Hotspot © Ballguide/Hiebl

Wer dieses Jahr im Sommer daheim geblieben ist, braucht sich in Graz keine Sorgen um mögliche Langeweile machen: Das Angebot an Veranstaltungen ist in Graz groß - es reicht von Wassersport über eine historische Oldtimerfahrt bis hin zu kulinarischen Rundgängen in der Stadt.