Der siebte Gin für sieben Gins: Am Wochenende werden im Grazer Lendviertel unter dem Motto "Ginsalabim" zum vorerst letzten Mal heimische Wacholderschnäpse verkostet.

Am Wochenende kann man in Graz auf Ginsuche gehen © (c) elmar gubisch

Der Mensch besitzt, so wird einem das zumindest in der Schule eingebläut, fünf Sinne. Der siebte „Gin“ wird da schnell vergessen. Dabei hat sich um den Wacholderschnaps seit geraumer Zeit eine treue Fangemeinde gebildet. Sie sucht nach dem „Gin des Lebens“. Meist in Kombination mit wenig Tonicwasser und viel Schnaps, einige Vollblut-Fanatiker trinken den Gin sogar pur.