Wer kennt diesen Mann?Zeugen gesucht: Unbekannter tritt 40-Jährigem ins Gesicht

Nach diesem Mann wird gesucht. Er steht im Verdacht einem 40-Jährigen ins Gesicht getreten zu haben © Polizei

Schon am 30. Juni wurde ein 40-Jähriger im Grazer Bezirk Liebenau durch einen Kopftritt schwer verletzt. Er hatte am 30. Juni gegen 6 Uhr das Lokal im Grazer Bezirk Liebenau über einen Stiegenaufgang verlassen. In diesem Moment trat ihm ein unbekannter Mann ohne Grund ins Gesicht und flüchtete daraufhin. Der 40-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen.

Nachdem der unbekannte Täter bislang nicht ausgeforscht werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung eines Fotos des Verdächtigen an. Hinweise zur Identität des Verdächtigen sind erbeten an die Polizeiinspektion Graz-Liebenau 059133/6588.