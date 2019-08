Einen umfangreichen Stau gab es am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall auf der A9 bei Seiersberg. Ein Autotransporter stand quer über die Fahrbahn. Arbeiten an der Beton-Mittelleitwand werden noch andauern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der voll beladene Autotransporter durchstieß die Betonleitwand der Autobahn © Asfinag

Es ist eine Art "Seuchen-Woche" für die Pyhrnautobahn. Nachdem die A9 schon am Dienstag dreimal für längere Zeit nach spektakulären Unfällen gesperrt werden musste, war man auch Donnerstag nach einem Lkw-Unfall in Seiersberg zu einer Totalsperre gezwungen. Und wie schon am Dienstag, als in Rottenmann ein Autotransporter mit Luxuswagen abbrannte, war am Donnerstag ebenso ein Lkw, der Autos geladen hat, beteiligt.