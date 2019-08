Suchaktion in Laßnitzhöhe

Der Pkw kam am Anfang der Autobahnbrücke von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. In einem Waldstück blieb das Fahrzeug liegen © Kratzer/FF Nestelbach

Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlor gegen halb vier Uhr früh eine 20-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land auf der A2 die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im Bereich Laßnitzhöhe kam sie von der Autobahn ab. Sie fuhr in einem Graben weiter und wurde durch eine abgesenkte Leitschiene in die Luft geschleudert. Der Pkw überschlug sich und durchlug einen Wildzaun. Erst nach rund 170 Metern kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Pkw landete in einem Waldstück, das von der Autobahn aus nicht einsehbar ist. Die beiden Frauen, die Beifahrerin hatte auf der Rückbank geschlafen, konnten noch selbst den Notruf wählen. Durch den Unfall hatten sie allerdings die Orientierung verloren und wussten gar nicht, wo sie sich gerade befanden.