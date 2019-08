Kleine Zeitung +

Kräftemessen Fahrrad vs. Auto: Gratis Sommerkino zu aktueller Debatte

Ein stets aktuelles Thema hat durch den tragischen Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrradanhänger in den letzten Tagen an zusätzlicher Brisanz gewonnen. Das Haus der Architektur widmet sich mit einer gratis Filmvorstellung heute Abend der Debatte "Bike vs. Cars".