Stadt und Caritas arbeiten zusammen, um Kindern beim Start ins nächste Schuljahr zu helfen © Foto Fischer

GRAgustl, das leitet sich von Graz und August ab. Was man normalerweise wohl nicht mit dem Sommer verbindet: Schulbetrieb. Dabei tummeln sich gerade seit 29. Juli und bis 23. August 140 Buben und Mädchen zwischen 7 und 15 Jahren in der Polytechnischen Schule Graz. Am Vormittag wird die Schulbank gedrückt, am Nachmittag Sport betrieben. Von Ballsportarten bis zu Parkour und Tanzen wird den Kindern so einiges angeboten – und das alles gratis.