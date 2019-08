Facebook

Metal-Band der Stunde: Parkway Drive © Parkway Drive

Wenn der Beifall in den ausverkauften Schloßberg-Kasematten in der Nacht auf Dienstag an einigen Stellen zu wünschen übrig ließ, so lag dies einzig und allein daran, dass die Mehrheit der begeisterten Besucher ihre "Pommesgabeln", also den internationalen Code des begeisterten Metallers, in die Luft reckte und deshalb keine Hand zum Klatschen frei hatte.