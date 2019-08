Die Polizei hat in der Feinstaubhochburg Graz ein Feuerwerk nach dem Konzert des deutschen Musikers genehmigt. Wenn die Sicherheitskriterien den Regeln entsprechen, bleibe ihr nichts anderes übrig. Nun folgt eine politische Debatte.

Mark Forster begeisterte am Freitag 12.000 Gäste in Graz © ballguide/Manuel Hanschitz

Da staunten die Gäste beim Konzert von Mark Forster Freitagabend am Freiluftgelände der Messe nicht schlecht: Die Show endete mit einem Feuerwerk – mitten in der Feinstaubstadt Graz, in der jede Silvester-Böllerei verboten ist. Ja, darf der Forster denn das?