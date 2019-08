Auto hatte sich mit Baby im Inneren von selbst verschlossen, besorgte Mutter verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr rückte an, der ÖAMTC hatte den Pkw aber rasch geöffnet.

Das Baby konnte rasch aus dem Inneren des Autos befreit werden (Symbolbild) © Weichselbraun

Bange Minuten erlebte eine Mutter am Montagmorgen in Lannach. Ihr Baby war in ihrem Auto eingeschlossen, die Frau rief Einsatzkräfte und ÖAMTC zur Hilfe.