Für den Lenker gab es am Montagmorgen keine Hilfe mehr © Symbolbild: Rotes Kreuz

Nach sechs Verkehrstoten in der Vorwoche setzt sich die traurige Serie in dieser Woche fort: Ein Pkw-Lenker verunglückte am Montagvormittag in der Gemeinde Deutschfeistritz tödlich.