Ab morgen endet die Großbaustelle am Hauptplatz: Jetzt ist der Jakominiplatz dran, samt neuen Umleitungen. Und: Wo noch in Graz gegraben wird.

Achtung Baustelle! © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Öffi-Fahrer können sich freuen: Die Straßenbahnlinien 1, 4, 5 und 7 dürfen ab Montag nach einer rund einmonatigen Sanierung der Straßenbahngleise am Hauptplatz wieder auf ihren gewohnten Strecken fahren.

Endet die eine Baustelle, beginnt schon die nächste: Ab Montag werden am Verkehrsknotenpunkt Jakominiplatz und in der Sparbersbachgassse die Weichen in Richtung Westen getauscht. Davon betroffen sind dann die Linien 3, 6, 13 und 26, für diese wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Für die Strecke vom Jakominiplatz nach St. Peter wird der Ersatzbus E6 eingesetzt, die Straßenbahnen 3 und 6 in Richtung Laudongasse werden durch die Linie 20 ersetzt und vom Jakominiplatz zur Krenngasse fährt dann die Buslinie 60. Auch die Abendlinie 13 fährt in dieser Zeit nur bis zum Jakominiplatz.

Die Bauarbeiten sollen bis zum Schulbeginn andauern. Kübra Karatas