Mark Cwiertnia, wer? Als sympathisches Kerlchen mit dem Kapperl von nebenan bzw. als Casting-Juror kennen und mögen ihn Millionen. Vor knapp 12.000 Konzertbesuchern in Graz hat Mark Forster (35) bewiesen, dass er ein veritabler Musiker und nicht bloß TV-Show-Promi ist.

Open-Air: Mark Forster begeisterte das steirische Publikum © MANUEL HANSCHITZ/Ballguide

Entspannt besuchte er am frühen Nachmittag noch die Antenne Steiermark und die Kleine-Zeitung-Redaktion, nur wenige Schritte von seinem "Arbeitsplatz" entfernt: die Bühne auf dem Grazer Messegelände, auf das knapp 12.000 Fans geströmt waren, um das "optimistische und zuversichtliche Kerlchen" (Eigendefinition in einem Interview) live zu erleben. Sein Mini-Manifest "Egal was kommt, es wird gut" aus dem Hit "Sowieso" entspringt eben dem Herzen.