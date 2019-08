Drei Tage wach - nicht nur ein Songtext, sondern in der Kaiserfeldgasse bei La Strada Motto. Seit Mittwoch wird hier gefeiert. Die Straße ist gesperrt. So könnte eine dauerhafte Fußgängerzone hier aussehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Belebt am Abend: Die Kaiserfeldgasse während La Strada © Schaupp

Ob das Wetter heute Abend hält oder nicht, steht noch in den (Regen-)wolken. In der Kaiserfeldgasse findet heute dennoch der dritte Abend der "Open Dance"-Veranstaltung statt. Am Mittwoch fiel das Event mehr oder weniger ins Wasser - ein paar wenige tanzten aber sogar im Regen.