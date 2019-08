Die Paldauer feiern heuer ihr 50. Bandjubiläum. Am Wochenende ihrer zwei "Open Flair"-Open Airs am Schloßberg war die enorm beliebte Schlagerband mit ihren Fans auch ins Grazer Rathaus eingeladen.

Die Paldauer samt dem "Sieben Paldauer" Siegfried Nagl im Rathaus © Stadt Graz/Foto Fischer

"Noch nie in der Geschichte von Graz hat es jemand geschafft, den Schloßberg einzunehmen. Euch ist die Eroberung gelungen", scherzte der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl: Wie jedes Jahr lädt die erfolgreiche Schlagerband Die Paldauer dieses Wochenende zum "Open Flair"-Konzert am Grazer Schloßberg. Zwei Abende in Folge tauchen sie die Kasemattenbühne ganz in Weiß, ihre treuen Fans reisen aus halb Europa zu diesem Event an. Dem am Donnerstag ein gemeinsamer Ausflug ins Vulkanland voranging - und Freitagvormittag ein besonderer Termin, bei dem auch die Fans dabei sein durften: Die Paldauer trugen sich ins Goldene Buch der Stadt Graz ein.