"Echt Graz" City-Flohmarkt: Wenige trotzen dem Wetter

Bei Marionnaud trotzt man dem tristen Wetter: Michaela Hierzer, Filialleiterin Slavica Kupfer und Filialleiterin-Stellvertreterin Ulrike Koban (v.l.) © Marrionaud

"Aufgrund der schlechten Wetterprognosen am 2. August wird der City-Flohmarkt von der Herrengasse in die jeweiligen Geschäfte verlegt", lautete die Ankündigung von Graz Tourismus am Mittwoch. So fiel der Plan ins Wasser, die noch bis Montag für Straßenbahnen gesperrte Herrengasse mit Verkaufsständen zu füllen.