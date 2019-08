Facebook

Mark Forster wird heute Freitag 12.000 Fans am Messeareal begeistern © Mark Forster/Facebook

Auch wenn die Lautstärke zuletzt ein Streitfall war: So viele Open-Air-Konzerte wie selten gehen heuer in der Landeshauptstadt über die Bühne. Und auch in der zweiten Sommerhälfte geht es munter weiter: Während am Grazer Schloßberg heute und morgen Schlagerklänge vorherrschen – die Paldauer laden zum „Open Flair“ ganz in Weiß –, steigt auf dem Messegelände mit dem „Liebe – Open Air“ von Pop-Liebling Mark Forster eines der größten Konzerte in diesem Sommer. Die Steirer lieben den deutschen Sänger: 12.000 Fans wollen ihn hier sehen, mehr als doppelt so viele wie morgen in Ansfelden. Dementsprechend aufwendig der Bühnenaufbau, der schon seit Dienstag läuft: Vier Trucks transportieren das Bühnen-Setting nach Graz, das 36-köpfige Team reist in drei Nightlinern und drei Vans an. „Alle werden von Toni Legenstein bekocht, wobei Forster großen Wert auf Low-Carb-Kost legt“, weiß Messe-Marketingleiter Christof Strimitzer.