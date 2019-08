Warum fallen so viele Baumriesen in Graz? Stadtförster Peter Bedenk über die Überalterung der Wälder und die Eustacchio-Gründe.

Der Grazer Stadtförster Peter bedenk inmitten umgefallener Bäume im Wald bei den Eustacchio-Gründen © Gerald Winter-Pölsler

Herr Bedenk, Sie haben als Stadtförster das Waldstück bei den Eustacchio-Gründen für vier Monate gesperrt, nur die Sportflächen sind zugänglich. Ist die Situation wirklich so dramatisch?

Peter Bedenk: Ja, das kann man wirklich als dramatisch bezeichnen. So eine Situation wie jetzt haben wir in der Form noch nicht gehabt und ist für uns wirklich schwer abzuschätzen. Darum haben wir jetzt einmal das Maximum für eine Sperre von vier Monaten ausgenutzt. Jetzt können wir uns gemeinsam mit dem Naturschutz in aller Ruhe einen Überblick verschaffen und beraten, wie wir weiter vorgehen.