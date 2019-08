In Unterpremstätten kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau und ihr Baby wurden ins Spital eingeliefert.

© (c) Erwin Scheriau

Auf der Suche nach einer Firma hat am Donnerstagvormittag im Bereich des Schwarzls ein Pkw-Lenker umgedreht. Dabei kam eine zum Zusammenstoß mit einer Pkw-Lenkerin. Die Frau wurde leicht verletzt. Ihr Baby wurde zur Kontrolle mit dem C 12 in die Kinderklinik geflogen. Dort konnte aber Entwarnung gegeben werden, das Kind blieb unverletzt.