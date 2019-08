Sie wollten den Jihad nach Österreich bringen und sollen Kämpfer für Anschläge angeworben und rekrutiert haben. Nach einem Zugriff am Montag wurde über die elf Festgenommenen U-Haft verhängt.

Jihadisten in Graz verhaftet

Großrazzia „Josta“: Bei neun der jetzt Festgenommenen handelt es sich um Jihadisten, die schon im Jänner 2017 verhaftet worden waren © APA/ERWIN SCHERIAU

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Graz 13 Mitglieder einer IS-Terrorzelle wegen Verbrechens der terroristischen Vereinigung, Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation und staatsfeindlicher Verbindung rechtskräftig angeklagt. Gleichzeitig wurden die Festnahmen angeordnet. Am Mittwoch schlugen die steirischen Verfassungsschützer in Graz zu und konnten zehn Beschuldigte festnehmen. Ein Verdächtiger wurde bereits vor einigen Tagen in Wien verhaftet.