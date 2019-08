Kennzeichen eingezogen„Griechenland sieht mich nie wieder“

Maria Argiris (76) aus Graz sitzt nach Parkvergehen in Griechenland fest. Aber auch in anderen Ländern drohen saftige Strafen.

Maria Agiris mit ihrem Auto - die Kennzeichen sind für 60 Tag weg © Privat

Nach wie vor befindet sich die Grazerin Maria Argiris (76) in einer völlig verzweifelten Situation. Wie berichtet, wurden ihr in Griechenland aufgrund eines Parkvergehens die Autokennzeichen abgenommen. „25 Jahre fahren wir schon mindestens ein Mal im Jahr hierher. Noch nie haben wir einen Strafzettel bekommen“, schildert die 76-Jährige ihre missliche Lage. Die Grazerin und ihr Mann Georgios, ein gebürtiger Grieche, haben in Nea Kalikratia eine Ferienwohnung.