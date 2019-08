Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Kanizaj

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwoch in Graz Liebenau ab. Ein dreijähriges armenisches Mädchen hatte zu Mittag im Garten eines Einfamilienhauses laut Polizei mit einem "Bunsenbrenner im Feuerzeugformat" hantiert. Dabei setzte das Kind sein eigenes T-Shirt in Flammen.