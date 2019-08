Facebook

Günter „Mo“ Mokesch beim Videodreh mit Steiermark Tourismus-Geschäftsführer Erich Neuhold und Team vor der Grazer Murinsel © Steiermark Tourismus/Erwin Scheriau

Wer kann sich noch an ihn erinnern? Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger Jahre lief Mo alias Günter Mokesch in Dauerschleife auf Ö3, vor allem mit seinem Nummer-eins-Hit "Send me Roses". Dazu war der Wiener als Musicaldarsteller hoch aktiv, hatte mehrere Kabarettprogramme und Auftritte in TV-Produktionen wie "Kommissar Rex", "Schlosshotel Orth", "Julia – Eine ungewöhnliche Frau " und "SOKO Donau".