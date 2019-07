In Graz hat am Wochenende eine neue "Strandbar" eröffnet. Sie lockt im Zentrum mit Sommer-Cocktails und Liegestühlen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Urlaubsfeeling am Glockenspielplatz 6 © (c) Christopher_Jörgler

Cocktails und Strandfeeling zuhause? Das gibts in Graz ja bereits beim City Beach. Nun hat eine neue Beach-Bar im Zentrum offiziell eröffnet. Das "Beachhouse" hat seine Liegestühle am Glockenspielplatz 6 am Wochenende aufgestellt.