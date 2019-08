Facebook

© (c) Markus Traussnig

Fahrraddiebe konnten in Graz von ihrer Tat abgehalten werden. Zwei 16-Jährige montierten den Sattel eines abgestellten Fahrrades ab und in der Folge versuchten sie ein Fahrradschloss aufzubrechen. Ein Zeuge hielt sie fest und alarmierte die Polizisten in den Innenhof in der Waagner-Biro-Straße. Der Zeuge hielt die beiden an.