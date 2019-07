Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der heiß umfehdete Gürteltum © Bernd Hecke

Gehäufte Kopfschmerzen, Augenbrennen, Krankenstände beschäftigten das städtische Strafreferat nach dem Einzug in die neue Bleibe im Gürtelturm in Graz-Gries. Die Diagnose: Das Raumklima in den zwei Etagen sei problematisch – die Stadt zog die Notbremse und quartierte das rund 30-köpfige Team aus.