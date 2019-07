Frauen erhalten im Schnitt weniger Gehalt als Männer, noch drastischer ist der Unterschied bei den Pensionen. Frauenstadträtin Judith Schwentner (Grüne) kritisiert auch das Vorgehen im Haus Graz, und will mehr Bewusstsein schaffen.

Großer Unterschied: Frauen erhalten viel weniger Pension, weil sie öfter Teilzeit arbeiten oder sich um die Kinderbetreuung kümmern © Peter Atkins - Fotolia

Heute ist der Equal Pension Day in Österreich– an diesem Tag haben Männer bereits so viel Pension bekommen, wie Frauen erst bis zum Jahresende erhalten werden.