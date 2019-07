Kleine Zeitung +

Flughafen-Ranking Gutes Zeugnis für Flughafen Graz: "Vergleichsweise pünktlich"

Die 20 größten Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden ausgewertet: In Frankfurt gibt es die meisten Verspätungen, in Österreich ist nur Salzburg pünktlicher als Graz.