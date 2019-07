Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Radlobby

Es ist bereits das zweite Ghostbike, dass heuer in Graz aufgestellt werden musste. Im April wurde auf diese Weise einem getöteten Radfahrer in Liebenau gedacht, jetzt hat die Grazer Radler-Szene im Rahmen der Critical Mass so ein weißes Fahrrad in Andritz aufgestellt.