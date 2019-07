Am 2. August kommt Mark Forster für ein Open Air nach Graz. Sechs Mal so viele Fans wie vor zwei Jahren wollen ihn dabei sehen - und für die plötzliche Steigerung hat er im Kleine-Zeitung-Interview eine originelle Erklärung ...

Popstar, TV-Liebling und erfolgreicher Coach: Mark Forster © Jens Koch

Warum genau es in den letzten Jahren so explodiert ist, das kann Mark Forster auch nicht erklären. „Wenn man da mittendrin steckt, dann ist das immer schwer zu erklären“, sagt Forster, den wir telefonisch vor einem Konzert in Deutschland erreichen. Und scherzt: "Vielleicht ist es, weil ich eine Diät gemacht habe - Tausend Fans mehr pro ein Kilo weniger ...?" Während er backstage, Diät hin oder her, eine Portion Eisspaghetti verputzt, kreischen jenseits des Zauns ein paar Kinder, die seine Stimme erkannt haben.