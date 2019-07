Facebook

Kardiologe Stefan Prisker, Uwe Schenk und Betriebsleiter Franz Resch © Privat (2)

Die gute Nachricht vorweg: Jenem fünfjährigen Bub, der Donnerstagnachmittag im Stukitzbad in Graz-Andritz untergegangen war, geht es den Umständen entsprechend gut. Über Nacht war er auf der Kinderintensivstation, mittlerweile konnte er aber auf die Normalstation wechseln.



Darüber freuen sich nicht nur seine Eltern, sondern all jene, die an diesem Nachmittag zusammengeholfen haben.



Zunächst einmal eine Frau, die das Kind im Nichtschwimmerbereich des Mehrzweckbeckens bemerkt hatte. Sie glaubte zuerst, schildert einer der Retter, dass der Bub dort tauche – doch dann sah sie, dass er sich nicht mehr bewegte. Sie tauchte das Kind herauf und brachte es zur Bademeisterstation. Nur ein paar Meter entfernt hielt sich dort Uwe Schenk auf. Auf die Frage, ob er Erste Hilfe könne, zögerte er keine Sekunde: „Ich habe mit 15 den Helferschein im Freibad in Eggersdorf gemacht“, schildert er. „Ich habe gar nicht nachgedacht. Ich habe gesehen, dass der Bub keine Lebenszeichen mehr gehabt hat, und gleich mit der Reanimation angefangen.“