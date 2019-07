Facebook

Standbild der Schöckl-Webcam kurz nach 15.30 Uhr © Bergfex

Es sind Zahlen, bei denen man eher an Höchsttemperaturen im späten Frühjahr denkt: In Graz wurde es in der Nacht auf heute, Freitag, nicht kühler als 23 Grad. Am Griesplatz etwa erreichte das Thermometer nur 23,8 Grad kurz vor Sonnenaufgang, ehe es wieder zu steigen begann. "Ein Rekordwert", wie Alexander Podesser von der Zentralanstalt für Meteorologie in der Steiermark weiß. An der hauseigenen Station in Graz-Straßgang ging das Thermometer auch nur bis 22,1 Grad hinunter.