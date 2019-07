Kleine Zeitung +

Graz Warum die Grünen ein Spiegelei am Asphalt vor der Oper braten

Polit-Aktionismus: Judith Schwentner hat am Asphalt ein Spiegelei am neuen Marktstand vor der Oper gebraten - und will damit Salz in die alte Bauernmarkt-Wunde streuen.