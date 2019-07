Auch in diesem Jahr lässt das Grazer Straßenfestival wieder mit einem bunten Mix der verschiedensten Künste aufhorchen. Wir haben uns angeschaut, wo und wann man die besten kostenfreien Programmpunkte des Events erleben und genießen kann. Ob mitmachen, staunen oder berieseln lassen: La Strada hat auch heuer ordentlich Feuer im Hintern.

© Jürgen Fuchs

Dass der öffentliche Raum unzählige Möglichkeiten bietet, Kunst in einer Stadt zu manifestieren, hat das Straßenfestival La Strada über die letzten Jahre immer wieder eindrucksvoll bewiesen. Hier wird Musik gespielt, unbeeindruckt sitzt ein Künstler auf einem Stuhl auf zehn Metern Höhe, dort ein kurzes Theaterstück, um die nächste Ecke wird getanzt, bis die Beine nicht mehr wollen. Dann ist es in Graz wieder soweit: Die Stadt gehört der Kunst - in diesem Jahr von 26. Juni bis 3. August.