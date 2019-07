Mit Kirchengeläut machen Caritas und Bischofskonferenz auf den Hunger in der Welt aufmerksam. Auch Essigproduzent Alois Gölles unterstützt Projekte der Caritas Steiermark in Afrika.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Caritas Steiermark unterstützt unter anderem Ernährungszentren für Kinder im Südsudan © Caritas

Am Freitag, 15 Uhr, läuten österreichweit die Kirchenglocken. Nichts Ungewöhnliches an sich, weil sie das zur Erinnerung an Jesu' Geburtsstunde jede Woche tun. Diesmal dauert das Geläut fünf Minuten und soll an den Hunger in der Welt erinnern. "Es ist ein Signal. Bitte vergesst diese Menschen nicht!", erklärt der steirische Caritas-Direktor Herbert Beiglböck den Gedanken hinter der gemeinsamen Initiative "Glocken gegen Hunger" von Caritas und österreichischer Bischofskonferenz.

Überhaupt brauche es starke Signale in dieser Zeit, sagt Beiglböck und lobt in diesem Zusammenhang die Fridays-for-Future-Bewegung von Jugendlichen. Denn die Ressourcen, gegen den Klimawandel und den Hunger in der Welt anzukämpfen, seien vorhanden. "Wir müssen es nur wollen", so der Caritasdirektor. Die entscheidende Frage sei: "Wollen wir nur unseren Wohlstand sichern oder wollen wir dazu beitragen, dass auch andere etwas davon haben?"

Projekte in Afrika

Mit der Augustsammlung in den steirischen Pfarren werden Projekten in den afrikanischen Krisenstaaten Burundi und Südsudan unterstützt. Dort arbeitet die Caritas mit Partnern, die vor allem Projekte zur Selbsthilfe vorantreiben. "Der Fokus liegt dabei auf Ernährungssicherheit. Wir wollen die Menschen dazu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen", erklärt Brigitte Kroutil-Krenn, Leiterin der Auslandshilfe der Caritas Steiermark. So werden in einem Projekt Familien mit Techniken der nachhaltigen Landwirtschaft geschult. 1200 Haushalte profitieren allein von dieser Initative.

Spenden gegen den Hunger Mit 10 Euro kann die Ernährung eines Kindes ein Monat lang gesichert werden, mit 15 Euro ist auch die medizinische Versorgung sichergestellt.



25 Euro kosten widerstandsfähiges Saatgut, Werkzeug und Schulungen für Familien.



Mit dem Kauf eines Caritas-Fächers (etwa beim La-Strada-Festival oder direkt bei der Caritas, Mindestspende 12 Euro) oder Gölles Weißen Balsam-Essig kann man die Projekte unterstützen. Direktspenden an die Hungerhilfe 2019:

IBAN AT08 2081 5000 0169 1187

Im Südsudan betreiben Caritas-Partner drei Babyernährungszentren. 900 Babys und Kleinkinder bis fünf Jahren erhalten dreimal pro Woche nahrhaftes Essen und werden so wieder "aufgepäppelt", wie Referentin Elisabeth Hartl weiß.

Alois Gölles (rechts) unterstützt mit seinem Essig Projekte der Caritas Foto © Regina Trummer

Für ihre Auslandsprojekte sammelt die Caritas nicht nur bei Kirchenbesuchern und ruft zu Spenden auf, sie ist auch auf Initiativen und Großspendern angewiesen. Einer davon ist der Riegersburger Edelbrand- und Essigproduzent Alois Gölles. Ein Euro von jeder Einheit seines meistverkauften Produkts, dem Weißen Balsamessig, geht in den Südsudan. "Das waren im Vorjahr rund 50.000 Euro, die wir so spenden konnten", sagt Gölles. Bei der Caritas könne er darauf vertrauen, dass dieses Geld verlässlich dort ankommt, wo es gebraucht wird. Und er sagt: "Afrika sind unsere allernächsten Nachbarn. Es tut weh, dass manche Länder nur Waffen liefern und Öl importieren, aber nicht an der Entwicklung der Länder interessiert sind."