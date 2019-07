Facebook

Das ´TAMTAM´ verabschiedet sich von seinen, ein neuer Club zieht im Herbst ein © TAMTAM/Facebook

Elf Jahre lang wurde gefeiert, getanzt und Tamtam gemacht, jetzt sperrt der Grazer Kultclub in der Keesgasse, nähe Jakominiplatz, endgültig zu. Zuvor war Betreiber Luis Huber und sein Team in der Beethovenstraße zu Hause, erinnert er sich: "Sechs Jahre hat das Tamtam im Uni-Viertel offen gehabt, die damals neu verordnete Sperrstunde und die Suche nach einer größeren Location hatten uns schließlich in die Keesgasse geführt."