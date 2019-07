Wer noch nie bei einem Konzert im legendären "Music House" war, hat zwar bislang etwas verpasst, kann es aber diesen Freitag nachholen. Unter der Regie von "Post Office" heizen ab 20 Uhr Candlelight Ficus, The Kronskies und Johnny Batard die Grazer Nachtluft an.

Die Jungs von Candlelight Ficus werden den Abend beschließen © Veranstalter Stadtmacher

Seit nun mehreren Jahren hat es sich das selbsternannte Triumvirat rund um Johann Zuschnegg, Raphael Jessner und Gabriel Schmiedt zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Label "Post Office" die Grazer Musikszene zu vernetzen und zu supporten. Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit liegt auf der Hand: Konzerte. "Und zwar quer durch Graz", wie Marketingleiter Zuschnegg erzählt, "wir versuchen möglichst viele Locations mit einzubinden." Ob am Lendwirbel, in der Scherbe oder auch im privaten Wohnzimmer - die Plattformen sind so vielseitig wie die Musik selbst.