Die Rauchsäule war weithin zu sehen. © FF Gratkorn

Die Rauchsäule beim Südportal der neuen Röhre des Gleinalmtunnels war am 5. Oktober 2018 weithin sichtbar, das Inferno drinnen und der Feuerwehreinsatz befeuerten die Schlagzeilen tagelang. Auch dank des Einsatzes des Fahrers und des Begleitteams des Kranwagens, der in Flammen aufgegangen war, gab es keine Verletzten. Der Lenker des 84-Tonners, Thomas Berger, erzählte, wie er im Rückspiegel sah, dass sein Wagen in Flammen aufgegangen war. Was dann geschah, ist bekannt: Evakuierung, Löscharbeiten und ein Schaden, der drei Monate Sperre und Sanierung der Röhre zur Folge hatte.