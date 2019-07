Facebook

Die Band „Gravity Waves“ und Musiker „UndRWaterTApe“ machen gemeinsame Sache © Peter Freydl

Bereits seit Jahren kreuzen sich die musikalischen Wege von Christoph Erich Wiedner (26) alias „UndRWaterTApe“ und Ingo Frühwirt, Sänger der Band „Gravity Waves“ (27) immer wieder. So hat Wiedner der Musikgruppe bereits bei Live-Auftritten am Bass ausgeholfen. Die beiden Weststeirer, die aus Bärnbach stammen, aber ihren Lebensmittelpunkt in Graz beziehungsweise Wien haben, haben nun ihre erste gemeinsame Single herausgebracht. Die trägt den Titel „Summertime“. „Für mich ist es überhaupt die erste Veröffentlichung abseits von Youtube“, freut sich Wiedner.