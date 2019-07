Facebook

Eis schmeckt, gerade bei so warmen Temperaturen - doch schmeckt auch jede Sorte? © drubig-photo - stock.adobe.com

Wenn der Sommer kommt und die Temperaturen in die Höhe schnellen, bekämpfen die Grazer die Hitze am liebsten mit Eiscreme - und davon nicht zu wenig. Und da der Sommer lang ist und der Bedarf hoch, reichen in Graz die üblichen Standardsorten nicht mehr.