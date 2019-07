Mehrere Einsätze für das Team des Rettungshubschraubers C12 am Sonntag. Unter anderem wurde eine verletzte Wanderin per Seilbergung vom Schartnerkogel geholt. Auch der C14 rückte zu einem Alpinunfall aus.

Mehrere Einsätze für den C12 © Juergen Fuchs

Eine Frau (73) aus Graz, die am Sonntag mit zwei weiteren Wanderern am Schartnerkogel (Deutschfeistritz) unterwegs war, bekam beim Abstieg im Bereich Königgraben gegen 12.20 Uhr Knieprobleme und sackte zusammen. Dabei knöchelte sie um und brach sich das linke Sprunggelenk. Nach der Erstversorgung wurde die Wanderin vom Team des Rettunghubschraubers C12 per Seilbergung vom Berg geholt und zum UKH Graz geflogen. Im Einsatz war auch die Bergrettung Übelbach.