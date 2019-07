Bedenklicher Trend zum Nichtschwimmen: In der Steiermark gibt es rund 63.500 Nichtschwimmer, österreichweit fast 700.000.

Kinder müssen im Wasser bestimmte Bewegungsmuster automatisiert abrufen © Avanne Troar - stock.adobe.com

Bereits drei tödliche Badeunfälle gab es in der heurigen Saison in der Steiermark. 18 Menschen starben im vergangenen Jahr laut Statistik Austria durch Untergehen und Ertrinken. Im langjährigen Durchschnitt ist das sogar eine niedrige Zahl, denn im Schnitt ertrinken laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) jährlich rund 40 Menschen in Österreich, davon fünf Kinder. Die Badesaison birgt jedenfalls Gefahren.