Es summt in der Region: Mit Projekten zum Wohl der Bienen versuchen GU-Gemeinden den schwarz-gelben Bestäubern zu helfen. Die Initiativen in Seiersberg-Pirka, Laßnitzhöhe und Gratkorn im Überblick.

Werner Baumann will eine bienenfreundliche Gemeinde schaffen. © kk

In Seiersberg-Pirka weiß man: Ohne passende Blumenwiesen kann es auch keine Bienen geben. „Deswegen wollen wir ihnen in unserer Gemeinde wieder Platz schaffen“, erklärt Bürgermeister Werner Baumann (SPÖ). Öffentliche Blühflächen sollen ausgeschildert, Kreisverkehre zu Blumenwiesen umgestaltet werden. „Im Moment etwa der Kreisverkehr bei der Shoppingcity.“ Lebensraum wäre damit geschaffen, an Wohnraum soll es den geflügelten Bestäubern künftig auch nicht mangeln: „Diese Woche wurden 101 Nistkästen geliefert,“ erzählt Werner Baumann, „die Hälfte davon werden kostenlos an engagierte Bürger verteilt – zusammen mit einer Informationsbroschüre.“