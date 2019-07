Kleine Zeitung +

Tödliche Gefahr Gasaustritt in der Wohnung: Detektor rettete Grazerin

Einsatz für Berufsfeuerwehr und Energie Graz am Samstag: Kohlenmonoxid war in einer Wohnung ausgetreten. In Wien sind heuer bereits zwei Menschen in ihren Wohnungen an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben.