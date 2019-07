Kleine Zeitung +

Auf die Radl, fertig, los! Mountainbike am Plabutsch: neue Karte

Das Strecknetz für Radfahrer am Plabutsch wurde in den vergangen Monaten ausgbaut - Pläne für weitere Strecken geistern bereits in den Köpfen der Verantwortlichen umher. Eine neue Karte gibt Einblick in die momentane Situation. Eine Homepage für die sogenannten "West Side Trails" ist derzeit im Entstehen.